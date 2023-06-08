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Річка Дніпро нижче Запоріжжя припинить бути судноплавною: флот звідти перебазовують

10:07 08.06.2023 |

Економіка, Україна

 

Цивільні судна з Каховського водосховища перебазують до Запоріжжя, щоб вони не залишились на мілині. Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.

"Адміністрація другий день активно працює з судновласниками, чиї судна наразі знаходяться в акваторії Каховського водосховища. Це близько 50 суден. Наше завдання - сприяти у забезпеченні їх безперешкодній передислокації з місць базування вище по Дніпру через Запорізький шлюз", - написав Ігнатенко у Facebook.

Вище Дніпрогесу річка Дніпро залишиться судноплавною, нижче - ще тривалий час ні.

Дніпро є основною артерією річкового судноплавства України, Каховський шлюз був останнім, він випускав усі судна в бік моря.

"Фактично нам перекрили ворота для українського експорту. Але зараз ми маємо проблеми й вище за течією. Рівень води у Каховському водосховищі падає на 10 см щогодини. Допустимий рівень на нижньому б'єфі Запорізького шлюзу - 14 метрів, сьогодні на ранок фіксували 16 метрів. Тому, за умови падіння рівня нижче цієї позначки ми не зможемо проводити шлюзування в Запоріжжі", - заявив він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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