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АНАЛІТИКА

На соціальні виплати цьогоріч із бюджету вже спрямували ₴195 мільярдів

09:48 08.06.2023 |

Економіка

На соціальні виплати цьогоріч із бюджету вже спрямували &#8372;195 мільярдів

 

З державного бюджету на соціальні виплати у січні-травні цього року було спрямовано 194,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів.

"У січні-травні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні - 38,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема 113,3 млрд грн виділено на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами; 43,2 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; 27,4 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій.

Як повідомляв Укрінформ, у січні-квітні 2023 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 128,5 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це на 14,2 млрд грн більше, ніж планувалося.
 

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