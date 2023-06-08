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Світовий банк проведе швидку оцінку збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС - Шмигаль
22:30 07.06.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Світовий банк проведе швидку оцінку збитків та потреб, спричинених підривом Росією дамби Каховської ГЕС.
Про це він повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.
"Світовий банк проведе швидку оцінку збитків та потреб, спричинених терактом Росії. Обговорили з Анною Б'єрде (віцепрезидентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії - ред.) наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС. Вдячний Світовому банку за постійну підтримку України", - зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль від імені уряду закликав міжнародні гуманітарні організації взяти на себе питання евакуації людей з окупованих росіянами територій Херсонщини, які потерпають від катастрофи, спричиненої підривом росіянами дамби Каховської ГЕС.
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