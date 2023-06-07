Падіння реальних зарплат українців в приватному секторі практично зупинилося, - НБУ

Реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі України на тлі низької бази порівняння практично припинили падіння. Разом з індексацією пенсій та виплатами у бюджетному секторі це підтримало доходи домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (червень 2023 року).

"Але подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності", - зазначили в НБУ.

Як зазначається в огляді, у ІІ кварталі 2023 року, за опитуванням ЄБА серед малого та середнього бізнесу, більшість компаній (62%) повністю виплачували зарплати. Водночас 32% заявляли про відсутність фінансових резервів, 16% - звільняли працівників. Серед великих міжнародних компаній, за даними ЄБА, повністю виплачували зарплату 90%, а фінансові резерви відсутні лише у 5% компаній.

За опитуванням Інституту економічних досліджень, більшість підприємств (91%) не планують змін у кількості працівників. Це свідчить про стабілізацію зайнятості, втім на значно нижчому рівні, ніж до повномасштабної війни.

Реальна зарплата

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник офіційної середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року.

У березні вона склала 13 423 гривень та зросла за рік на 3,1%.

Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.