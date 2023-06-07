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Підрив Каховської ГЕС: збитки для рибної галузі оцінюють у 10,5 мільярда
За попередніми оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства України, збитки від загибелі усіх водних біоресурсів унаслідок підриву Каховської ГЕС можуть становити до 10,5 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже фіксується загибель риб, як молоді так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.
Окрім того, винесена з потоком води фауна водосховища у заплави, що утворилися нижче греблі Каховської ГЕС, також загине. Оскільки в подальшому при зниженні «повеневої» хвилі, ці біоресурси опиняться на суходолі.
Ще однією проблемою стане потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоні води Чорного моря. В свою чергу і чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.
У Мінагрополітики підкреслюють, що негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом. Оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу.
Міністерство передбачає на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі. А також у декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. Детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків про розмір затоплення.
Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. У 2021 році ці системи забезпечували зрошення на 584 тис. га, з яких аграрії збирали близько 4 млн т зернових і олійних культур, на суму близько 1,5 млрд доларів.
У 2023 році на правому березі Дніпра працюють 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях.
"Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів", - додають у міністерстві.
У Мінагрополітики наголошують, що усі дані наведені лише за попередніми оцінками. Остаточні висновки можна буде зробити лише коли рівень води стабілізується.
Як повідомлялося, вночі 6 червня російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею "екоцид".
В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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