Фінансові новини
- |
- 07.06.23
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На соцвиплати у травні було спрямовано майже 39 мільярдів, – Мінфін
13:23 07.06.2023 |
Упродовж січня-травня 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні - 38,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, ці кошти було спрямовано:
* 113,3 млрд грн, із них у травні 22,7 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
* 43,2 млрд грн, із них у травні 10 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
* 27,4 млрд грн, із них у травні 3,7 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
* 10,1 млрд грн, із них у травні 2,1 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї;
* 0,8 млрд грн, із них у травні 0,3 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат Швейцарії підтримав реекспорт зброї в Україну
|Україна може відновити роботу аміакопроводу в Одесу - Зеленський
|Підрив Каховської ГЕС може мати загрози для ЗАЕС, але ситуація під контролем - Енергоатом
|Російські війська підірвали Каховську ГЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони вперше з початку великої війни провело відкриті тендери на харчування на 25 мільярдів
|Фінкомітет Ради рекомендував ухвалити в першому читанні заборону на продаж цигарок у duty-free до завершення війни
|За півроку вартість оренди житла в новобудовах зросла на 15-20%, а на вторинці - на 10-15%
|Шмигаль: Стартувала програма щодо вступу України в ОЕСР
|Падіння реальних зарплат українців в приватному секторі практично зупинилося, - НБУ
|Нафта перейшла до зростання, Brent - $77 за барель
Бізнес
|Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
|Tesla Model S Plaid встановила новий рекорд на трасі в Нюрбургринзі, обігнавши Porsche Taycan Turbos S на 8 секунд
|Apple представила Vision Pro - свою першу гарнітуру змішаної реальності
|Революція у діагностуванні раку. Його зможуть виявляти за аналізом крові
|Кортана, прощавай! Microsoft припинить підтримку голосового асистента
|Razr 40 та Razr 40 Ultra — нові флагманські смартфони-«розкладачки» Motorola з гнучкими AMOLED екранами. Від €799
|Інвестори Dogecoin звинуватили Ілона Маска в інсайдерській торгівлі – лише після зміни логотипа Twitter він заробив $124 млн