Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

СБ погіршив поліпшив прогноз зростання ВВП України до 2%

09:01 07.06.2023 |

Економіка

 

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік до 2% з 3,3%, які він прогнозував у січні цього року.

"В Україні вторгнення Росії продовжує завдавати важких людських та економічних втрат. Перспективи відзначені яскраво вираженою невизначеністю", - йдеться в червневій доповіді СБ "Global Economic Prospects".

Банк пояснив погіршення прогнозу, здебільшого, врахуванням економічних потрясінь, спричинених руйнуванням енергетичної інфраструктури в четвертому кварталі 2022 року.

Зазначається, що державні фінанси залишаться під тиском, незважаючи на офіційну зовнішню підтримку, включно з нещодавно узгодженим фінансуванням МВФ у розмірі $15,6 млрд у рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

СБ нагадав, що витрати на реконструкцію і відновлення оцінюються в 2,6 раза вище рівня ВВП 2022 року, і в Європі зареєстровано понад 8 млн біженців.

Банк слідом за МВФ, як і раніше, відмовляється від прогнозу української економіки на наступні роки, хоча для інших країн він дає їх і на 2024, і на 2025 роки.

Згідно з доповіддю, прогноз зростання світової економіки на 2023 рік поліпшено до 2,1% з очікуваних у січні 1,7%, проте прогноз підйому глобального ВВП на 2024 рік знижено до 2,4% з 2,7%.

"Глобальне економічне зростання, ймовірно, істотно сповільниться в другому півріччі поточного року, і його ослаблення продовжиться у 2024 році, - йдеться в доповіді СБ. - Потенційне розростання банківської кризи і посилення грошово-кредитної політики можуть призвести до ще більш серйозного уповільнення".

Світова економіка залишається у складному становищі у зв'язку з наслідками пандемії COVID-19, ситуацією в Україні та посиленням грошово-кредитної політики світовими центробанками, які домагаються сповільнення інфляції, зазначають у СБ.

"Стійкість глобальної економічної активності, яку ми спостерігали на початку цього року, ймовірно, буде знижуватися, - йдеться в доповіді. - Темпи зростання в низці великих економік, включно з Китаєм і США, на початку року були вищими за очікування. Проте, за підсумками 2023 року загалом глобальна економічна активність сповільниться".

Прогноз зростання ВВП США на 2023 рік підвищено до 1,1% з очікуваних у січні 0,5%, на 2024-й - знижено до 0,8% з 1,6%

Економіка єврозони, згідно з прогнозом СБ, збільшиться на 0,4% поточного і на 1,3% наступного року. Раніше очікувалося, що ВВП єврозони не зміниться 2023 року і збільшиться на 1% 2024-го.

Прогноз підйому китайської економіки на цей рік поліпшено до 5,6% з 4,3%, на наступний - знижено до 4,6% з 5%.

Прогнози організації для Росії, переглянуті у квітні, не змінилися: СБ очікує зниження російського ВВП на 0,2% у 2023 році і його підвищення на 1,2% наступного року.

У 2025 році, згідно з прогнозом СБ, економіка США зросте на 2,3%, єврозони - також на 2,3%, Китаю - на 4,4%, Росії - на 0,8%.

"Глобальна інфляція виявилася стійкою, проте буде поступово сповільнюватися, оскільки попит в економіці знижується, і зростання цін на сировинні товари слабшає", - йдеться в доповіді.

Проте темпи базової інфляції в багатьох країнах, імовірно, залишатимуться вищими за доковідні рівні й після 2024 року, зазначають у СБ.

Як повідомлялося, МВФ наприкінці травня повідомив про поліпшення прогнозу динаміки ВВП України: тепер Фонд очікує зростання в межах 1-3%, тоді як наприкінці березня цей діапазон був від "мінус" 3% до "плюс" 1%.

Нацбанк України наприкінці квітня поліпшив прогноз зростання економіки країни у 2023 році до 2% з 0,3% у січневому прогнозі, тоді як міністр фінансів Сергій Марченко в середині травня повідомив про підвищення прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% з 1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0516
  0,0421
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7800  0,05 0,15 37,3448  0,03 0,07
EUR 39,5217  0,09 0,23 40,3631  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес