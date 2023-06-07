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У Прозорро.Продажі з'явилося правління

23:55 06.06.2023 |

Економіка

 

Наглядова рада акціонерного товариства "Прозорро.Продажі", яке є адміністратором державної електронної торгової системи, затвердила склад правління. Головою призначили Сергія Бута, йдеться на сайті компанії.

Сергій Бут останні пів року виконував обовʼязки директора компанії, до того - операційного директора і відповідав за фінансову стабільність компанії. Тепер він став гендиректором (Chief Executive Officer) і як голова відповідає за управління компанією.

Також до складу правління АТ "Прозорро.Продажі" увійшли Григорій Легенченко (технічний директор), Марія Оленич (директорка з маркетингу) та Оксана Рак (директорка зі зв'язків з органами державної влади).

Довідка. 100% акцій АТ "Прозорро.Продажі" належать державі в особі Міністерства економіки України. Органами управління товариства є наглядова рада та правління. Очолює наглядову раду Ілля Михайлов. До складу ради як представниця держави також входить Наталія Бойко. Надія Васильєва й Дмитро Крепак є незалежними членами наглядової ради. 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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