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У Прозорро.Продажі з'явилося правління
23:55 06.06.2023 |
Наглядова рада акціонерного товариства "Прозорро.Продажі", яке є адміністратором державної електронної торгової системи, затвердила склад правління. Головою призначили Сергія Бута, йдеться на сайті компанії.
Сергій Бут останні пів року виконував обовʼязки директора компанії, до того - операційного директора і відповідав за фінансову стабільність компанії. Тепер він став гендиректором (Chief Executive Officer) і як голова відповідає за управління компанією.
Також до складу правління АТ "Прозорро.Продажі" увійшли Григорій Легенченко (технічний директор), Марія Оленич (директорка з маркетингу) та Оксана Рак (директорка зі зв'язків з органами державної влади).
Довідка. 100% акцій АТ "Прозорро.Продажі" належать державі в особі Міністерства економіки України. Органами управління товариства є наглядова рада та правління. Очолює наглядову раду Ілля Михайлов. До складу ради як представниця держави також входить Наталія Бойко. Надія Васильєва й Дмитро Крепак є незалежними членами наглядової ради.
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