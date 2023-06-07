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Україна підписала угоду з Францією про призупинення виплат за офіційним боргом
22:14 06.06.2023 |
Україна та Франція підписали Угоду щодо призупинення виплат за державним боргом, що дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, міністр фінансів Сергій Марченко підписав Угоду щодо призупинення виплат за державним боргом.
"Вдячний Уряду Франції за підтримку фінансової системи України. Призупинення виплат за офіційним боргом дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та направити кошти на фінансування першочергових потреб та підтримати економіку, яка постраждала від війни", - зазначив Марченко.
Як повідомлялось, у вересні 2022 року міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом'якшення економічних наслідків агресивної війни росії проти України. Меморандум підписали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.
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