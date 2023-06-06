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Попит на вживані іномарки в Україні в травні ще трохи зріс - «Укравтопром»
13:45 06.06.2023 |
Первинні реєстрації ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів у травні 2023 року несуттєво (на 0,3%) зросли до квітня 2023 року - до майже 15,4 тис. од., що стало найбільшою від початку року кількістю реєстрацій на місяць, повідомила асоціація "Укравтопром" у телеграм-каналі.
"Порівнювати з торішнім травнем немає сенсу, бо торік старі авто масово ввозили в Україну під "нульове" розмитнення", - наголошується в повідомленні асоціації.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і раніше, належить бензиновим авто - 45%, далі йдуть дизельні - 36%, електромобілі - 12% (у квітні - 11%), авто з ГБО - 5% і гібриди - 2% (3% у квітні).
Середній вік старих автомобілів, які перейшли в травні на українські номери, - 11 років (як і в квітні), а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.
За даними асоціації, у травні змінився лідер реєстрацій - ним став Volkswagen Golf (1333), відтіснивши на другу позицію Renault Megane (1230).
Далі йдуть Skoda Octavia (840), Volkswagen Passat (694), Ford Focus (403), Nissan Leaf (388), Nissan Qashqai (360), VW Touran (326), AUDI A4 (297), Skoda Fabia (294).
Як повідомлялося з посиланням на "Укравтопром", нових легкових авто в Україні у квітні зареєстровано 5,1 тис., тобто втричі менше.
"Укравтопром" повідомляє, що загалом у січні-травні першу реєстрацію в Україні отримали 69,9 тис. старих легковиків, ввезених з-за кордону, що в 3,2 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
Українці 2022 року зареєстрували 388,5 тис. ввезених уживаних легкових іномарок, що майже на чверть менше, ніж роком раніше, але більш ніж удесятеро більше за ринок нових легкових авто.
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