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Кількість оформлених транзитних декларацій NCTS у травні зросла на 82,6% - Мінфін
16:26 05.06.2023 |
Кількість оформлених в електронній транзитній системі NCTS (New Computerized Transit System) транзитних декларацій у травні сягнула рекордних 3029, з них 2698 на виїзд і 331 на в'їзд, повідомила пресслужба Міністерства фінансів у понеділок.
Згідно з оприлюдненими даними, це на 82,6% більше, ніж місяцем раніше, коли їх було оформлено відповідно 1372 і 287, а квітневий показник перевищено в 2,8 раза (786 і 285).
Як зазначило відомство, загалом за вісім місяців "митного безвізу" оформлено 7,5 тис. транзитних декларацій у системі NCTS, а загальна кількість переміщень з України сягнула майже 6 тис.
Зазначається, що з початку міжнародного застосування NCTS за 1529 деклараціями спільного транзиту товари було успішно доставлено до митниць призначення на митній території України. Кількість таких декларацій у травні 2023 року становила 331.
Крім того, у травні гарантами, які мають право гарантувати переміщення товарів за процедурою спільного транзиту, розпочато активне використання вебсервісу реєстрації електронних гарантій. Так, за цей період в електронному вигляді зареєстровано сім загальних та 21 індивідуальну гарантію.
Як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року Україна долучилася до Конвенції про процедуру спільного транзиту та розпочала міжнародне застосування NCTS - комп'ютеризованої системи транзиту. Україна стала 36 країною-учасницею Конвенції. Конвенція про процедуру спільного транзиту стала частиною національного митного законодавства.
Українські підприємці отримали переваги у постачанні та транзиті товарів територією 35 країн-учасниць Конвенцій (27 держав ЄС, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія).
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