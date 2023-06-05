Ринок нових комерційних авто в Україні в травні продовжив приріст

Реєстрації в Україні в травні нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) становили 955 од., що на 2,6% більше за показник квітня поточного року і вдвічі більше, ніж у травні 2022 року, повідомляє "Укравтопром" у телеграм-каналі.

"Це найкращий результат за останні 15 місяців", - констатовано в повідомленні.

При цьому порівняно з довоєнним травнем-2021 реєстрації комерційних авто скоротилися на 11%.

Лідерство зберігає Renault з реєстрацією в травні 327 машин, друге місце з великим відривом у Volkswagen (81 од.), який у квітні був п'ятим у рейтингу, третє - у Mercedes-Benz (з 66 од.), стільки ж машин зареєстровано марки Citroen. Завершує п'ятірку найкращих за результатами місяця Peugeot (52 авто).

Загалом у січні-травні, за даними "Укравтопрому", український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили 4122 нових машин, що в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зі свого боку інформаційно-аналітична група Auto-Consulting, аналізуючи сегмент вантажних автомобілів на своєму сайті в понеділок, зазначає, що в травні цей ринок зріс майже в 2,3 раза до травня-2022, до майже 400 автомобілів, при цьому на частку важкої техніки припало 56% усіх закупівель.

"У цьому сегменті стабільно виділялися лідери з Європейської сімки. Дуже жорстка конкуренція в травні розгорнулася між Mercedes-Benz, MAN і Scania - компанії фінішували з різницею в один автомобіль", - наголошується в повідомленні групи.

Аналітики відзначають активне зростання закупівель комунальної техніки замість знищеної або пошкодженої, звертаючи увагу на значне нарощування використання європейських шасі (IVECO, Renault, Peugeot, Citroen, Ford, Volkswagen) під забудову спецтехнікою.

Своєю чергою, наголошує Auto-Consulting, це дає потужний імпульс зростанню українських виробників спецобладнання.

Група оцінює приріст сегмента вантажних автомобілів у січні-травні-2023 у 82%, припускаючи, що ринок лише набирає темп.

Як повідомлялося з посиланням на "Укравтопром", у 2022 році ринок нових комерційних авто поповнили 6,9 тис. нових машин - у 2,3 раза менше, ніж у 2021 році.

При цьому в травні-2022 було зареєстровано 461 авто (на 57% менше, ніж у травні-2021), а лідирували Renault (109 од.), Citroen (91 од.) і MAN (54 од.).