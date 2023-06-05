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АНАЛІТИКА

Українські порти на Дунаї встановили історичний рекорд за обсягом вантажів

15:57 05.06.2023 |

Економіка

 

Українські порти на Дунаї у травні обробили понад 3 мільйони тонн вантажів, що є історичним рекордом.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).

"За оперативними даними, понад 3 млн тонн перевантажено Дунайськими портами в травні місяці. Це - абсолютний рекорд для портів цього регіону", -наголошується у повідомленні.

За словами голови АМПУ Юрія Литвина, вже зараз відомі світові компанії інвестують в розвиток портових потужностей та флоту на Дунаї, що дозволяє постійно збільшувати обсяг експорту та імпорту продукції.

Крім цього, Єврокомісія та Дунайська комісії у співробітництві з адміністрацією Нижнього Дунаю, Міністерством транспорту Румунії, займаються проблемою збільшення пропускної спроможності Сулінського каналу, адже від цього також залежить продуктивна робота портів Дунайського регіону.

Як повідомлялося, за оцінками Мінінфраструктури, обсяг перевалки вантажів в українських портах на Дунаї до кінця поточного року може збільшитися до 20 млн тонн порівняно із 16 млн тонн вантажів минулого року, що втричі більше обсягів до початку повномасштабної війни.

За даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі - до 8,6 млн тонн, Ренійського порту - впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського - у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.

Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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