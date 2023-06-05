Фінансові новини
- |
- 05.06.23
- |
- 22:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські порти на Дунаї встановили історичний рекорд за обсягом вантажів
15:57 05.06.2023 |
Українські порти на Дунаї у травні обробили понад 3 мільйони тонн вантажів, що є історичним рекордом.
Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ).
"За оперативними даними, понад 3 млн тонн перевантажено Дунайськими портами в травні місяці. Це - абсолютний рекорд для портів цього регіону", -наголошується у повідомленні.
За словами голови АМПУ Юрія Литвина, вже зараз відомі світові компанії інвестують в розвиток портових потужностей та флоту на Дунаї, що дозволяє постійно збільшувати обсяг експорту та імпорту продукції.
Крім цього, Єврокомісія та Дунайська комісії у співробітництві з адміністрацією Нижнього Дунаю, Міністерством транспорту Румунії, займаються проблемою збільшення пропускної спроможності Сулінського каналу, адже від цього також залежить продуктивна робота портів Дунайського регіону.
Як повідомлялося, за оцінками Мінінфраструктури, обсяг перевалки вантажів в українських портах на Дунаї до кінця поточного року може збільшитися до 20 млн тонн порівняно із 16 млн тонн вантажів минулого року, що втричі більше обсягів до початку повномасштабної війни.
За даними "Адміністрації морських портів України", у 2022 році перевалка Ізмаїльського порту зросла більш ніж удвічі - до 8,6 млн тонн, Ренійського порту - впʼятеро, до 6,9 млн тонн, Усть-Дунайського - у 12,2 раза, до майже 800 тис. тонн.
Завдяки географічному положенню, близькості до великих портів Болгарії та Румунії і можливості руху суден вздовж Дунаю ці три порти змогли уникнути морської блокади РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена
ТОП-НОВИНИ
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
|Україна не використовуватиме в літньому контрнаступі винищувачі F-16 - Резніков
|Ігнат про тренування пілотів на F-16: відправлятимемо хвилями, перший список визначено
|Кабмін розширив перелік товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без сплати податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в «зерновому коридорі»: блокування порту «Південний» зберігається
|Через «Prozorro.Продажі» продали з початку року активів на 3,3 мільярда
|Кабмін затвердив порядок компенсації судновласникам втрат за воєнними ризиками в разі відмови страховика у виплаті
|Зведений платіжний баланс у квітні-2023 зведено з профіцитом $1,4 млрд - НБУ
|Кількість оформлених транзитних декларацій NCTS у травні зросла на 82,6% - Мінфін
|ІК Dragon Capital поліпшила прогноз курс на кінець 2023р. до 39 грн/$1 та інфляції до 12,5%
Бізнес
|realme GT Neo 5 SE відібрав у Redmi Note 12 Turbo звання найпродуктивнішого у світі смартфона середнього класу
|iQOO Neo 8 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном - Dimensity 9200+ покінчив із лідерством Snapdragon 8 Gen 2
|ChatGPT з'явився в українському App Store
|ШІ-модель NVIDIA Neuralangelo здатна створювати 3D-об’єкти з 2D-відео
|Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
|BMW презентувала оновлену 5 серію