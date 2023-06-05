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В «Укрпошті» попередили про шахрайську схему під виглядом повідомлень від компанії
15:48 05.06.2023 |
Національний поштовий оператор "Укрпошта" повідомив про шахрайську схему з викрадення особистих та платіжних даних під виглядом повідомлень від пошти.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Останнім часом дехто з вас отримали смс такого характеру: "Через відсутність адреси Ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням..". Це повідомлення було розіслано шахраями, які використали бренд АТ "Укрпошти", - йдеться в повідомленні.
За допомогою сайтів, які були вказані у повідомленні, шахраї незаконно можуть отримувати ваші персональні та фінансові дані, включаючи ПІБ, номери телефонів та номери карт і як наслідок незаконно заволодівати коштами.
У компанії також опублікували перелік шахрайських сайтів:
"Якщо ви отримали підозріле повідомлення, ні в якому разі не переходьте за посиланням, вказаним у повідомленні", - додали в Укрпошті.
У разі отримання повідомлення такого характеру, а також з будь-яких питань клієнтів Укрпошти попросили звернутись до контакт-центру за телефоном 0 800 300 545, за електронною адресою [email protected] або до офіційних каналів Укрпошти в соціальних мережах."Звертаємо вашу увагу на те, що єдиним офіційним сайтом АТ Укрпошта є https://www.ukrposhta.ua", - додали в національному операторі.
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