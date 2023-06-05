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В Україні запрацював моніторинг риболовних суден
13:50 05.06.2023 |
В Україні з початку місцезнаходження риболовних суден під час промислового вилову риби у межах і за межами України фіксується спеціальною інформаційно-телекомунікаційною системою.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що моніторинг має на меті забезпечити чіткий контроль за місцезнаходженням суден, що є необхідним для охорони водних біоресурсів та їх раціонального використання.
«Запуск нової системи моніторингу стане ще одним важливим пазлом у процесі реформування рибної галузі. Онлайн моніторинг за риболовними суднами дає можливість зменшити ганебну практику незаконного рибальства, а також знизити корупційні ризики у промисловому вилову водних біоресурсів», - розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.
Контроль за риболовними суднами допоможе знизити частку незаконної рибної продукції на ринку, яка наразі складає значну конкуренцію легально добутим водним біоресурсам. Водночас, такий моніторинг дозволить сформувати об'єктивну доказову базу щодо незаконного вилову риби та посилить ефективність заходів з охорони водних біоресурсів.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні продаж дозволів на вилов водних біоресурсів відбувається через електронні аукціони у системі Prozorro.Продажі.
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