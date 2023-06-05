Будівельники та продавці будматеріалів тепер можуть підключатися до «єВідновлення»

Портал "Дія" запустив можливість під'єднання до програми "єВідновлення" генеральних підрядників і ритейлерів будівельних матеріалів, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Від сьогодні до програми державної допомоги "єВідновлення" зможе підключитися бізнес, який продає будівельні матеріали та надає послуги з ремонту житла", - повідомило міністерство у фейсбуці в понеділок.

Так, учасниками програми можуть стати генеральні підрядники житлового та торговельного будівництва (код продавця - 1520), магазини будівельних матеріалів і пиломатеріалів (5211) і магазини скла, фарби, шпалер (5231).

За даними Міністерства цифрової трансформації, на сьогодні до системи "єВідновлення" внесено понад 15,9 тис. заявок на отримання допомоги.

Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".