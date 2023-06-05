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Від 5 червня єЧерга скасовуватиме запис з неправдивими даними
09:33 05.06.2023 |
З 5 червня за внесення неправдивих даних в електронну чергу перетину кордону "єЧерга" система скасовуватиме запис.
Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті у Facebook.
Відомство зазначає, що однією з поширених проблем є внесення в систему недостовірних даних з метою стати в єЧергу раніше, ніж це передбачено правилами, а саме - записати машину в єЧергу без вантажу, але згодом її завантажити.
"Ми вирішили цю проблему: якщо запис в єЧергу зроблено на машину без вантажу, а пізніше її завантажили, то система скасує такий запис", - йдеться в повідомленні.
Новий механізм починає застосовуватися з понеділка, 5 червня, і діятиме постійно.
Тепер "єЧерга" буде порівнювати список порожніх вантажівок з базою митних декларацій. Вантажівки, до яких після реєстрації в єЧерзі будуть виявлені митні декларації, будуть відмічені в системі спеціальною позначкою і згодом видалені.
У відомстві рекомендують вже скасувати чергу і записатись в неї з коректними даними про вантаж тим, хто наразі зареєстрував порожню автівку, але планує перетинати кордон з вантажем.
"Уважно слідкуйте за орієнтовним часом перетину кордону якщо ви зараз в єЧерзі. Рух черг може суттєво прискоритись", - наголошують в Укртрансбезпеці.
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