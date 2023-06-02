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АНАЛІТИКА

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems открыл свой центр в Украине

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems открыл свой центр в Украине
 

Немецкий производитель разведывательных беспилотников Quantum Systems открыл центр технического обслуживания и логистики в Украине для сопровождения контрактов, заключенных с украинским министерством обороны. Об этом сообщается на сайте компании.

Центр обеспечивает обучение операторов использованию и техническому обслуживанию беспилотников системы Vector и является местным центром закупки запасных частей и услуг по ремонту.

В конце мая Quantum Systems получила третий заказ от Минобороны на поставку 300 разведывательных дронов средней дальности типа Vector. Закупка финансируется правительством Германии. Два предыдущие заказа были в январе 2023 года (105 БПЛА) и в августе 2022 года (33 БПЛА).

В компании утверждают, что с августа 2022 года Vector широко использовался и интенсивно тестировался на поле боя в Украине.

"БПЛА предлагает непревзойденную маневренность и возможности быстрого развертывания. Готов к использованию через две минуты, он обеспечивает непрерывное обнаружение целей противника независимо от погодных условий, развивает скорость до 72 км/ч и выдерживает длительное время полета", - говорится в сообщении компании.

Благодаря встроенному искусственному интеллекту Vector обеспечивает эффективную и удобную воздушную разведку в реальном времени. Система освобождает оператора от постоянного видеоконтроля. Встроенные алгоритмы позволяют ему автоматически идентифицировать объекты и моментально передавать на землю ключевую разведывательную информацию.

"Quantum Systems твердо поддерживает Украину и мы стремимся помочь защитить свою страну. Доверие министерства обороны Украины к нашим системам имеет для нас огромное значение. Мы считаем привилегией внести свой вклад в оборону Украины, и мы по-прежнему стремимся поставлять более совершенные системы для вооруженных сил", - прокомментировал генеральный директор компании Флориан Сейбель.

Quantum Systems основана в 2015 году и имеет штаб-квартиру в специальном аэропорту Оберпфаффенхофен, в 20 км к западу от Мюнхена. Специализируется на разработке, проектировании и производстве малых беспилотных летательных аппаратов. Создает БПЛА нового поколения для клиентов в сфере обороны, безопасности и государственного сектора. 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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