Велика Британія призупинила дію мит на український прокат ще на рік

Уряд Великої Британії підтримав призупинення обмежувальних торговельних заходів щодо імпорту плоского та рулонного гарячекатаного прокату з України.

Відповідне рішення ухвалено за рекомендацією Управління торгового захисту TRA (Trade Remedies Authority), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Велика Британія призупинила дію обмежень щодо імпорту гарячекатаного плоского та рулонного прокату з України було з серпня 2022 року до 30 травня 2023 року, тепер це рішення продовжено ще на 12 місяців.

Це рішення поширюється на гарячекатаний плоский прокат із заліза, нелегованих та інших легованих сталей. Зазвичай він використовується як сировина для інших видів сталі і становить майже третину всього виробництва сталі у світі.

TRA розглядала антидемпінгові заходи щодо імпорту цих товарів із Росії, України, Бразилії та Ірану. У своїх початкових висновках TRA запропонувало розширити заходи на імпорт з Китаю, Росії, Бразилії та Ірану, але зняти їх для України, оскільки дійшло висновку, що демпінг продукції з України навряд чи повториться через скорочення виробничих потужностей України та обмеження можливості експорту внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни.

У TRA також враховувалася ситуація в Україні щодо відновлення сталеливарних виробництв та внутрішній попит на сталь для відновлення інфраструктури країни.

TRA - британський орган, який досліджує, чи потрібні заходи щодо врегулювання торгових суперечок для протидії несумлінній практиці імпорту та непередбачуваному зростанню імпорту. Торгові засоби правового захисту зазвичай застосовуються у вигляді мита на імпорт.

Розслідування торгових засобів правового захисту проводила Комісія ЄС від імені Великої Британії доти, доки країна не вийшла з ЄС. Більше 40 торговельних заходів ЄС, які становлять інтерес для британських виробників, були трансформовані в британське законодавство і зараз TRA переглядає кожне з обмежень, щоб перевірити, чи відповідає воно інтересам країни.

Як повідомлялося, раніше США тимчасово призупинили дію мит на українську сталь, запроваджених у 2018 році, ще на один рік.

ЄС разом із ухваленим 25 травня рішенням про продовження торговельних пільг для українського експорту також звільнив українську сталь від сплати антидемпінгових та захисних мит.