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Надходження до держбюджету від ОВДП з початку року перевищили виплати на 77 мільярдів

15:35 02.06.2023 |

Економіка

 

Із початку повномасштабної війни до 31 травня 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 318,62 млрд грн, $3,57 млрд та 1,48 млрд євро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 318,13 млрд грн, $4,13 млрд та 1,05 млрд євро.

Як свідчать дані депозитарію НБУ, у травні 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 16,43 млрд грн (в еквіваленті) перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики. Загалом протягом січня-травня цього року відповідне додатне сальдо становило 77,46 млрд грн.

Максимальна дохідність військових облігацій, розміщених у травні, у гривні становила 18,5% річних, у доларах США - 4,85% річних, в євро - 3,25% річних.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками - первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У травні він становив:

* 26,51 млрд грн, або 37,5% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 травня - 24,59 млрд грн, або 35,4%);
* $809,8 млн, або 42,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 травня - $710,1 млн, або 39,3%);
* 74,1 млн євро, або 11,8% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 травня - 50 млн євро, або 8,5%).

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів - 9,04 млрд грн та $22,6 млн.

Міністерство фінансів у травні здійснило погашення військових ОВДП, номінованих у гривні, на суму 7,16 млрд грн, у доларах США - $312,3 млн, а також у євро - 387 млн євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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