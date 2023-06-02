Фінансові новини
- |
- 02.06.23
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До держбюджету за місяць надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік, – нардеп
14:07 02.06.2023 |
У травні до державного бюджету надійшло 851 мільйон гривень податків від компаній, що займаються організацією азартних ігор.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Податки з грального бізнесу - 851 млн грн лише за травень...Це в 4 рази більше ніж було за весь 2021 рік ", - написав Железняк.
Він уточнив, що на зростання суми сплачених податків вплинули строки сплати податку на прибуток. Крім того, за останні місяці вдалося зменшити кількість схем, які дозволяли уникати оподаткування.
Як повідомлялося, у квітні до бюджету надійшло 452 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. У березні до бюджету надійшло 423,5 млн грн податків від діяльності грального бізнесу. Це вдвічі більше ніж за весь 2021 рік.
Очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що у 2022 році держава отримала від плати за ліцензій та від податків з грального бізнесу загалом 1,9 млрд грн. Водночас, за його словами, держава недоотримала щонайменше 25-30 млрд грн податків.
Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень. Водночас ключова проблема грального бізнесу, за оцінкою Гетманцева, полягає навіть не у пільгах, якими він користувався майже рік, а у системному ухиленні від оподаткування за допомогою електронних технологій розрахунків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит загального фонду держбюджету в травні зріс до 91,3 млрд грн - голова бюджетного комітету Ради
|До держбюджету за місяць надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік, – нардеп
|В уряді планують модернізувати «доступні кредити» для бізнесу з деокупованих територій
|Травневий ринок нових легковиків збільшився удвічі
|Скраплений газ упродовж тижня (із 26 травня по 2 червня) в середньому здорожчав на 5 коп./л – до 21,93 грн/л
|Ціни на нафту зростають після боргової угоди США, вся увага на зустріч ОПЕК
Бізнес
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект
|СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу
|Німецький стартап залучив початкові інвестиції на «революційний» пристрій для електрогенерації
|Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок
|Volkswagen представив оновлений Touareg
|Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU