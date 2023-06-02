До держбюджету за місяць надійшло в 4 рази більше податків від азартних ігор, ніж за 2021 рік, – нардеп

У травні до державного бюджету надійшло 851 мільйон гривень податків від компаній, що займаються організацією азартних ігор.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Податки з грального бізнесу - 851 млн грн лише за травень...Це в 4 рази більше ніж було за весь 2021 рік ", - написав Железняк.

Він уточнив, що на зростання суми сплачених податків вплинули строки сплати податку на прибуток. Крім того, за останні місяці вдалося зменшити кількість схем, які дозволяли уникати оподаткування.

Як повідомлялося, у квітні до бюджету надійшло 452 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. У березні до бюджету надійшло 423,5 млн грн податків від діяльності грального бізнесу. Це вдвічі більше ніж за весь 2021 рік.

Очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що у 2022 році держава отримала від плати за ліцензій та від податків з грального бізнесу загалом 1,9 млрд грн. Водночас, за його словами, держава недоотримала щонайменше 25-30 млрд грн податків.

Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень. Водночас ключова проблема грального бізнесу, за оцінкою Гетманцева, полягає навіть не у пільгах, якими він користувався майже рік, а у системному ухиленні від оподаткування за допомогою електронних технологій розрахунків.