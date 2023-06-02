В уряді планують модернізувати «доступні кредити» для бізнесу з деокупованих територій

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" буде модернізована для реалізації запиту на фінансування бізнесу, що працює на деокупованих територіях, та переробних підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Бізнес, який працює на деокупованих територіях, потребує особливої уваги та фінансової підтримки, щоб мати можливість відновитись. Тому ми модернізуємо для них програму доступних кредитів, зважаючи на складні обставини, в яких перебувають ці підприємства. Зокрема, пропонуємо знизити для них відсоткову ставку по кредиту та збільшити покриття портфельних гарантій", - повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Окрім того, для таких підприємств, а також для компаній переробної галузі, розвиток яких потрібно максимально стимулювати незалежно від території їх розташування, пропонується збільшити ліміт кредиту та термін його видачі.

Серед інших питань щодо зміни програми доступних кредитів обговорювали також необхідність диференціювати деокуповані території за рівнем ризику, можливість надавати кредити підприємствам, які мають заборгованість по раніше отриманим кредитам, а також можливість скасування застави як умови кредитування, зважаючи на те, що основні фонди та майно багатьох компаній внаслідок дій агресора було знищено, викрадено чи пошкоджено.

Також представники регіонів звернули увагу на складність для бізнесу виконати умову кредитування за програмою щодо надання звітності про діяльність підприємств за 2022 рік, коли на територіях велись активні бойові дії, адже фінансову документацію було знищено окупантами. Окремо обговорювалися можливості запуску програм муніципальних гарантій.

Представники банківських установ та керівництво регіонів, частина територій яких були деокуповані, наголосили, що попит на програму доступного кредитування у бізнесу є, і він готовий нею скористатись задля відновлення своєї діяльності за умови зміни програми під його потреби.

Як повідомлялося, урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. В її межах діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 5% річних - якщо виручка до 25 млн гривень і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

У березні 2023 року Кабінет Міністрів дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%».

Програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності фонду.