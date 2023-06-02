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АНАЛІТИКА

Травневий ринок нових легковиків збільшився удвічі

13:02 02.06.2023 |

Економіка

 RENAULT Duster

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,1 тис. нових легкових авто, що удвічі більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Водночас, від показника довоєнного травня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 39%.

Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку майже не змінилась.

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota - 861 шт.

На другому місці залишається Renault - 501 шт.

Третій результат у Volkswagen - 446 шт.

Також у ТОП-5 травня потрапили Hyundai (347 шт.) та BMW (344 шт.).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який обрали 472 покупця.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 21,5 тис. нових легкових авто, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022р.
 

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