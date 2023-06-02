В Україні запустили програму «єОздоровлення» для дітей

В Україні запустили експериментальний проєкт для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, "Монетизація дитячого оздоровлення за принципом "гроші ходять за дитиною". Держава запустила програму "єОздоровлення", тобто гроші на відпочинок і оздоровлення дітей будуть надаватись батькам.

Як ідеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, у межах проєкту запроваджено новий механізм надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей.

Відтепер держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки, спільно з дитиною, зможуть самостійно обрати заклад і придбати путівку для дитини.

Цьогоріч отримати кошти на придбання путівки має право один з батьків (особа, яка його/її замінює) дитини, що виховується в малозабезпеченій сім'ї та належить до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім'ї. При цьому місце проживання такої дитини має бути задекларовано/зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Вже починаючи з 1 червня батьки дітей почнуть отримуватимуть повідомлення про можливість отримати кошти для придбання путівки в межах проєкту. Також самостійно перевірити, чи є родина в переліку отримувачів коштів на оздоровлення вашої дитини, можна за посиланням.

Батькам дітей, які є в цьому переліку, необхідно відкрити картку в "Приватбанку" із спеціальним режимом використання, на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину, а потім обрати один із закладів оздоровлення і відпочинку вищої категорії, який містяться в Державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Усі вони розташовані в карпатському регіоні. Перші 8 закладів вже приєдналися до участі в експериментальному проекті, їхній перелік постійно розширюється, загалом реєстр містить 19 таких закладів.

Усі інші категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть отримати путівку на оздоровлення та відпочинок за чинним механізмом розподілу до державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек".