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АНАЛІТИКА

Україна отримала цьогоріч $19,8 мільярда міжнародної допомоги

23:01 01.06.2023 |

Економіка

 

Україна у поточному році отримала від міжнародних партнерів 19,79 млрд доларів США фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

Зокрема, станом на 1 червня Україна отримала від США (6 млрд дол. США), ЄС (8,12 млрд дол.), МВФ (2,7 млрд дол.), Канади (1,76 млрд дол.), Світового банку (547 млн дол.).

Від початку повномасштабної війни Україна отримала 32,14 млрд дол США від міжнародних партнерів.

Загальний обсяг фінансування з початку 2023 року сягає 26,5 млрд дол., або 970,3 млрд грн в еквіваленті.

Окрім зовнішньої міжнародної допомоги до цієї суми входять кошти, залучені від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі 6,74 млрд дол. або 246 547 млн грн.

Як повідомлялось, у 2023 році очікується 42 млрд доларів фінансової допомоги, включно з 4,6 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду.
 

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