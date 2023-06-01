Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США ще на рік продовжили безмитний режим для української сталі

 

США звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік - відповідну прокламацію видав президент США Джозеф Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Президент США підтримав ініціативу Джини Раймондо і звільнив від мит також сталь з ЄС, яка виготовлена з української сировини, додали в міністерстві.

"Впродовж цього року ми пояснювали партнерам, що головний спосіб відновити українську металургію - це інтегрувати її у виробничі ланцюги в ЄС і США. Прокламація президента США - один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію", - заявила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі. Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит.

Крім того в рамках промислового діалогу Україна-ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі", - додали в Мінекономіки.

Виробництво сталі в Україні в першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022 року - 1,23 млн тонн проти 3,6 млн тонн відповідно, зазначили в міністерстві.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1522
  0,0969
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0379  0,03 0,07 37,5607  0,03 0,08
EUR 39,7621  0,07 0,17 40,5864  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес