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США ще на рік продовжили безмитний режим для української сталі
22:46 01.06.2023 |
США звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік - відповідну прокламацію видав президент США Джозеф Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Президент США підтримав ініціативу Джини Раймондо і звільнив від мит також сталь з ЄС, яка виготовлена з української сировини, додали в міністерстві.
"Впродовж цього року ми пояснювали партнерам, що головний спосіб відновити українську металургію - це інтегрувати її у виробничі ланцюги в ЄС і США. Прокламація президента США - один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію", - заявила перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі. Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит.
Крім того в рамках промислового діалогу Україна-ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі", - додали в Мінекономіки.
Виробництво сталі в Україні в першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022 року - 1,23 млн тонн проти 3,6 млн тонн відповідно, зазначили в міністерстві.
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