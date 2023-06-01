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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна провів приватизаційні аукціони на 703 млн грн у травні

18:49 01.06.2023 |

Економіка

 

На приватизаційних аукціонах у травні сума переможних ставок досягла 703,8 млн грн. У 48 аукціонах взяло участь 339 підприємців. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

ФДМ у травні в основному продавав будівлі та підприємства.

Серед найбільших лотів - Коростишівський спиртовий комбінат, приміщення Київського "Арсеналу" та автотранспортне підприємство Держкомітету телебачення та радіомовлення.

Також нового власника отримав київський готель "Ермітаж", переможна ставка за яким стала найбільшою з моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року - 311 млн грн.

За київський завод "Електронмаш" інвестор запропонував 120 млн грн.

Наступного тижня ФДМУ планує 17 приватизаційних аукціонів.

Підприємцям пропонуватимуть придбати, зокрема, Білгород-Дністровський морський торговельний порт, судно "Чистий", та групу інвентарних об'єктів у Волинській області.

Усі кошти, що залучаються ФДМ, йдуть на підтримку сил оборони.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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