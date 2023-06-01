Експорт ІТ-послуг з початку року впав на 14%

За перші чотири місяці поточного року (січень-квітень) сукупна експортна виручка сектора ІТ-послуг становить майже $2,2 млрд. Це на 14% або на $363 млн менше, ніж в аналогічний період у 2022 році.

Зокрема, у квітні обсяг IT-експорту склав $539 млн, зменшившись на 10,2% або на $61 млн, порівняно з березнем, повідомляє AIN.UA із посиланням на дані Lviv IT Cluster.

Lviv IT Cluster виділив топ-10 країн, які забезпечили виручку IT-галузі у першому кварталі 2023 року:

* США забезпечили в першому кварталі цього року найбільше валютних надходжень за статтею комп'ютерних послуг до України - $676 млн. Це 40,4% обсягів IT-експорту;

* на другому місці Велика Британія - 8,3% та $139 млн;

* на третьому Мальта - 7,7% та $130 млн;

* до першої п'ятірки також увійшли Ізраїль та Кіпр, що займають близько 5% обсягів експорту IT-послуг, кожна принесла близько $80 млн.

У першій десятці також є Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди. Загалом ці 10 країн принесли 80% обсягів експортної виручки за IT-послуги у першому кварталі 2023 року.

Як повідомлялося, за даними асоціації ІТ Ukraine, у першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і становив $1,68 млрд.

За даними дослідження галузевого видання DOU, за останні пів року в 50 найбільших українських ІТ-компаніях кількість фахівців скоротилася на 5 200 людей або на 5,3%. Головна причина - релокація в закордонні офіси компаній і легалізація там.