Фінансові новини
- |
- 01.06.23
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт ІТ-послуг з початку року впав на 14%
16:30 01.06.2023 |
За перші чотири місяці поточного року (січень-квітень) сукупна експортна виручка сектора ІТ-послуг становить майже $2,2 млрд. Це на 14% або на $363 млн менше, ніж в аналогічний період у 2022 році.
Зокрема, у квітні обсяг IT-експорту склав $539 млн, зменшившись на 10,2% або на $61 млн, порівняно з березнем, повідомляє AIN.UA із посиланням на дані Lviv IT Cluster.
Lviv IT Cluster виділив топ-10 країн, які забезпечили виручку IT-галузі у першому кварталі 2023 року:
* США забезпечили в першому кварталі цього року найбільше валютних надходжень за статтею комп'ютерних послуг до України - $676 млн. Це 40,4% обсягів IT-експорту;
* на другому місці Велика Британія - 8,3% та $139 млн;
* на третьому Мальта - 7,7% та $130 млн;
* до першої п'ятірки також увійшли Ізраїль та Кіпр, що займають близько 5% обсягів експорту IT-послуг, кожна принесла близько $80 млн.
У першій десятці також є Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди. Загалом ці 10 країн принесли 80% обсягів експортної виручки за IT-послуги у першому кварталі 2023 року.
Як повідомлялося, за даними асоціації ІТ Ukraine, у першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і становив $1,68 млрд.
За даними дослідження галузевого видання DOU, за останні пів року в 50 найбільших українських ІТ-компаніях кількість фахівців скоротилася на 5 200 людей або на 5,3%. Головна причина - релокація в закордонні офіси компаній і легалізація там.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
ТОП-НОВИНИ
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
|США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Наповнення бюджету у травні: за облігаціями — рекорд, податкова та митниця перевиконали плани
|Експорт ІТ-послуг з початку року впав на 14%
|Урожай зернових та олійних в Україні цьогоріч прогнозують на рівні 68 мільйонів тонн
|Росія знову повністю заблокувала роботу «зернового коридору»
|Нацбанк збільшив продаж валюти до $2 мільярдів за місяць
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
Бізнес
|Не лише TikTok: у США зростає популярність китайських програм, які так само можуть загрожувати нацбезпеці
|Гігантські вантажні безпілотники Natilus отримають водневі двигуни потужністю до 2,5 МВт
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення