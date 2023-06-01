Наповнення бюджету у травні: за облігаціями — рекорд, податкова та митниця перевиконали плани

До державного бюджету надійшло 324 млрд грн у травні, більша частина - за рахунок внутрішніх ресурсів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на офіційні дані.

На військові витрати Україна може використовувати лише внутрішні ресурси.

Надходження від Державної податкової служби склали 101,2 млрд грн, що на 9% (8,4 млрд грн) більше за плановий показник на місяць.

Державна митна служба повернулася на планові показники, забезпечивши 34,3 млрд грн надходжень (плюс 0,2% від плану).

Надходження від продажу держоблігацій встановили місячний рекорд - 69,6 млрд грн.

Усього завдяки внутрішнім ресурсам бюджет отримав 205,1 млрд грн у травні.

Наповнення бюджету через міжнародну допомогу у травні становило $3,5 млрд або 119 млрд грн.