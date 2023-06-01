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На кордоні з Румунією запрацював проєкт, що сприятиме зменшенню черг перед пунктами пропуску
12:06 01.06.2023 |
Відсьогодні, 1 червня, у пунктах пропуску на державному кордоні України та Румунії запроваджується пілотний проєкт з тестування Системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій.
Система запроваджується на українсько-румунському кордоні на період трьох місяців, йдеться в повідомленні Державної митної служби.
Тестування Системи попереднього повідомлення передбачатиме визначення оптимальної кількості транспортних засобів, які приймаються прикордонними органами кожної із сторін за період однієї зміни в автомобільних пунктах пропуску, узгодження порядку взаємодії під час виникнення надзвичайних ситуацій в пунктах пропуску, а також забезпечення ритмічності пропускних операцій на кордоні.
Пілотний проєкт реалізований у пунктах пропуску:
* "Орлівка - Ісакча";
* "Порубне - Сірет";
* "Красноїльськ - Вікову де Сус";
* "Дякове - Халмеу".
"Подібні проєкти вже реалізуються на ділянках кордону з іншими країнами-сусідами - членами ЄС і отримали високу оцінку від контрольних служб України та суміжних держав", - нагадали в Держмитслужбі.
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