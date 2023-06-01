На кордоні з Румунією запрацював проєкт, що сприятиме зменшенню черг перед пунктами пропуску

Відсьогодні, 1 червня, у пунктах пропуску на державному кордоні України та Румунії запроваджується пілотний проєкт з тестування Системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій.

Система запроваджується на українсько-румунському кордоні на період трьох місяців, йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Тестування Системи попереднього повідомлення передбачатиме визначення оптимальної кількості транспортних засобів, які приймаються прикордонними органами кожної із сторін за період однієї зміни в автомобільних пунктах пропуску, узгодження порядку взаємодії під час виникнення надзвичайних ситуацій в пунктах пропуску, а також забезпечення ритмічності пропускних операцій на кордоні.

Пілотний проєкт реалізований у пунктах пропуску:

* "Орлівка - Ісакча";

* "Порубне - Сірет";

* "Красноїльськ - Вікову де Сус";

* "Дякове - Халмеу".

"Подібні проєкти вже реалізуються на ділянках кордону з іншими країнами-сусідами - членами ЄС і отримали високу оцінку від контрольних служб України та суміжних держав", - нагадали в Держмитслужбі.