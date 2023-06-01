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Державний «Укрексімбанк» виставив на продаж 70 ділянок землі поблизу Києва
09:45 01.06.2023 |
Державний "Укрексімбанк" виставив на продаж на аукціонах 70 заставних земельних ділянок загальною площею 138 гектарів, розташованих у Бориспільському та Броварському районах Київської області.
Земельні ділянки будуть виставлені на продаж на ресурсі електронної системи ДП "Прозорро.Продажі" протягом червня, повідомляє пресслужба банку.
Зокрема, 5 червня планується виставити на аукціон:
* 25 земельних ділянок загальною площею понад 26 га, розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада. Цільове призначення - для ведення підсобного сільського господарства;
* 2 земельні ділянки загальною площею понад 12 га, розташовані у Київській області, Броварському районі, Бзівській сільській раді. Цільове призначення - для будівництва і обслуговування готельно-ресторанних та торгівельних комплексів;
6 червня "Укрексімбанк" планує виставити на продаж:
* 11 земельних ділянок загальною площею 22 га (по 2 га кожна), розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська сільська рада. Цільове призначення - для індивідуального садівництва;
* 10 земельних ділянок загальною площею понад 17 га, розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада. Цільове призначення - для ведення підсобного сільського господарства;
9 червня на продаж виставлять 17 земельних ділянок загальною площею понад 52 га, розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада. Цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства.
13 червня - 5 земельних ділянок, загальною площею понад 8,6 га, розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Головурівська сільська рада. Цільове призначення - для ведення підсобного сільського господарства.
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