Державний «Укрексімбанк» виставив на продаж 70 ділянок землі поблизу Києва

Державний "Укрексімбанк" виставив на продаж на аукціонах 70 заставних земельних ділянок загальною площею 138 гектарів, розташованих у Бориспільському та Броварському районах Київської області.

Земельні ділянки будуть виставлені на продаж на ресурсі електронної системи ДП "Прозорро.Продажі" протягом червня, повідомляє пресслужба банку.

Зокрема, 5 червня планується виставити на аукціон:

* 25 земельних ділянок загальною площею понад 26 га, розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада. Цільове призначення - для ведення підсобного сільського господарства;

* 2 земельні ділянки загальною площею понад 12 га, розташовані у Київській області, Броварському районі, Бзівській сільській раді. Цільове призначення - для будівництва і обслуговування готельно-ресторанних та торгівельних комплексів;

6 червня "Укрексімбанк" планує виставити на продаж:

* 11 земельних ділянок загальною площею 22 га (по 2 га кожна), розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська сільська рада. Цільове призначення - для індивідуального садівництва;

* 10 земельних ділянок загальною площею понад 17 га, розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада. Цільове призначення - для ведення підсобного сільського господарства;

9 червня на продаж виставлять 17 земельних ділянок загальною площею понад 52 га, розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська сільська рада. Цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства.

13 червня - 5 земельних ділянок, загальною площею понад 8,6 га, розташованих за адресою: Київська область, Бориспільський район, Головурівська сільська рада. Цільове призначення - для ведення підсобного сільського господарства.