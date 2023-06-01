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У «Дії» впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта
23:38 31.05.2023 |
На порталі "Дія" модернізували три найпопулярніші будівельні послуги завдяки запровадженню можливості редагувати вже подані повідомлення на основі будпаспорта, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ви можете редагувати надіслане повідомлення та подавати заяву ще швидше. Тепер більшість даних підтягується автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Це зменшує кількість відмов від органів контролю та мінімізує технічні помилки", - зазначив він у фейсбуці в середу.
Серед оновлених послуг, зокрема: подання повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта та повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомленні; видача будпаспорта та внесення змін до виданого документа, подання декларації про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.
При цьому зазначається, що майже 40% усіх заяв на порталі "Дія" на отримання послуг із будівництва були пов'язані саме з будівельним паспортом.
Будпаспорт визначає вимоги до розміщення та будівництва індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових і дачних будинків не вище двох поверхів із площею до 500 кв. м, а також господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.
Модернізацію функціоналу "Дії" Мінцифри здійснило у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій і за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість і підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".
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