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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив угоду про будівництво обіцяного Зеленським моста на кордоні з Молдовою

 

Кабінет міністрів схвалив підписання міжурядової угоди з Молдовою про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на кордоні між країнами в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць 1.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №480-р від 30 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Цим документом уряд уповноважив підписати відповідну угоду віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Водночас уряд визнав таким таким, що втратило чинність, своє розпорядження від 19 січня 2022 року про підписання цієї ж угоди, оскільки воно не було реалізоване.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україна та Молдова все ж планують підписати угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні до середини 2023 року.

Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Вінницькій області ще у травні 2021 року оголосила тендер на будівництво мосту через річку Дністер на українсько-молдовському кордоні у районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць (з розробкою проєктної документації). Переможцем тендера визнали групу компаній "Автострада", яка запропонувала виконати роботи за 3,39 млрд грн, що всього на 73,6 млн або на 2% менше за очікувану вартість (3,46 млрд грн). Договір з нею підписали 13 липня 2021 року.

Мостовий перехід через Дністер передбачає будівництво двох підходів: 1,068 км з української сторони та 5 км з молдовської. Довжина естакади планується у 668 м, довжина мосту - 641 м, кількість опор - 21, висота опор - від 8 до 40 м.

Ще у січні 2021 року президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Майя Санду підписали Меморандум про розвиток транспортно-транзитного потенціалу двох країн, який передбачає, зокрема, будівництво автомобільної магістралі між столицями обох держав.

У рамках Меморандуму сторони озвучили наміри здійснити низку конкретних кроків, зокрема міжнародно-правове оформлення будівництва мосту "Ямпіль-Косеуць", а також пошук та залучення до реалізації проекту міжнародних фінансових організацій.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Молдова
 

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