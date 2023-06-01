Люксембург може долучитися до мікрофінансування бізнесу в Україні

Люксембург має намір залучити до України низку агентств і неурядових організацій, які активно займаються мікрофінансуванням бізнесу.

Про це міністр з питань співробітництва та гуманітарних питань, міністр економіки Великого Герцогства Люксембург Франц Файо сказав під час відеозустрічі з міністром економіки Юлією Свириденко, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Під час відеозустрічі сторони обговорили відновлення України, гуманітарне розмінування, інвестиції у вітчизняну економіку та співпрацю в сфері цифрових та сучасних технологій.

«Зараз перед нами стоять два головних завдання: зробити все для перемоги і почати відбудовувати Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Одним із головних завдань уряду цього року є підтримка приватного сектора економіки. Це програми підтримки малого та середнього бізнесу, переробної промисловості, зруйнованих підприємств на деокупованих територіях, запровадження інструментів страхування політичних ризиків», - розповіла Свириденко.

Вона наголосила, що уряд запроваджує необхідні інструменти для забезпечення сприятливого бізнес-клімату та створення законодавчої бази.

Віцепрем'єр запросила представників Люксембургу взяти участь в Конференції з відновлення України (URC23), яка відбудеться в Лондоні 21-22 червня 2023 року.

«Дискусії на конференції будуть зосереджені на подоланні перешкод для інвестицій та на тому, як уряд України планує просувати необхідні реформи за підтримки міжнародних партнерів та громадянського суспільства. Паралельно ми представимо фінансові інструменти, спрямовані на підвищення довіри інвесторів до інвестування в Україну», - зауважила Свириденко.

Вона нагадала, що однією з головних проблем у контексті європейського співробітництва з питань гуманітарної допомоги сьогодні є гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. За оцінками Світового банку, повний комплекс робіт з гуманітарного розмінування може коштувати 37,4 млрд дол.

При цьому, за попередніми оцінками, лише на першочергові потреби обстеження та першочергового розмінування земель сільгосппризначення необхідно 1,5 млрд дол.

Також для подолання цієї проблеми потрібна нова сучасна техніка для розмінування.

«Згідно з чотирирічним планом, ми маємо очистити 630 тис. гектарів земель», - заявила віцепрем'єр.

Сторони обговорили можливості Люксембургу щодо підтримки українського бізнесу, страхування воєнних ризиків та ті проєкти, які можна було б розвивати у формі приватного партнерства чи приватно-державного партнерства.

Своєю чергою, Файо заявив, що Люксембург зацікавлений у співпраці з Україною, особливо, в галузі цифрових технологій. Крім того, за його словами, в українських фахівців є чого повчитись з точки зору забезпечення кібербезпеки.

Міністр Великого Герцогства заявив, що його країна готова співпрацювати з Україною в космічній та військовій сферах. А компанії з Люксембургу готові взяти участь у розмінуванні нашої країни.

Файо пообіцяв обговорити можливість надання інструментів страхування воєнних ризиків для інвестицій в Україну, а також залучити низку агентств і неурядових організацій, які активно займаються мікрофінансуванням бізнесу, до України.

Як повідомлялось, Україна має на меті відновити господарську експлуатацію 165 тис. га земель до кінця 2023 року і 305 тис. га - до кінця 2024 року.