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АНАЛІТИКА

Україна отримала ще $1,25 мільярда від США через Світовий банк

11:37 31.05.2023 |

Економіка

 

Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в рамках проєкту Світового банку PEACE.

"Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося що іноземні партнери у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) надали Україні $14,5 млрд, або 495 млрд грн.

Метою проєкту PEACE in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов'язані зі сферою безпеки і оборони.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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