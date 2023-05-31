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АНАЛІТИКА

Через «Prozorro.Продажі» з початку року відбулося більше 6000 аукціонів

09:57 31.05.2023 |

Економіка

 

За 2023 рік у системі "Prozorro.Продажі" успішно завершилося понад 6,1 тис онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 2,77 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні компанії, у п'ятірку найбільш прибуткових напрямів входять:⠀
* продаж активів банків-банкрутів (1,36 млрд грн);
* мала приватизація державної та комунальної власності (420 млн грн);
* продаж майна та активів (370 млн грн);
* продаж та оренда землі (265 млн грн);
* аукціони в межах справ про банкрутство (149 млн грн).

Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є:

* оренда державного та комунального майна (2 178);
* оренда вагонів (1 144);
* земельні торги (1 130).

Станом на 29 травня в системі "Prozorro.Продажі" оголошено понад 4,5 тис. онлайн-аукціонів, у яких можна взяти участь.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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