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Через війну в Україні зруйновано 346 мостів, відновили 12
Через збройну агресію Росії в Україні зруйновано 346 мостів, 157 із них - на державних дорогах. Станом на кінець травня 2023 року відбудували 12 мостів, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.
Упродовж 2022 року було відновлено 41 міст, і лише вісім із них були зруйновані війною. Решта - аварійні мости, розташовані на основних маршрутах та вкрай важливі для логістики в країні.
У 2023 році відбудували й відкрили рух по чотирьох зруйнованих війною мостах у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Будівельні роботи ведуться на 25 об'єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
З початку війни зведено 85 тимчасових переправ, щоб швидко відновити сполучення до постраждалих сіл та міст.
"Проте не всі переправи здатні витримувати значні навантаження, і на критично важливих маршрутах Агентство взялося за відбудову мостів", - пояснили в пресслужбі.
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