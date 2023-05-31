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АНАЛІТИКА

Через війну в Україні зруйновано 346 мостів, відновили 12

23:54 30.05.2023 |

Економіка, Україна

 

Через збройну агресію Росії в Україні зруйновано 346 мостів, 157 із них - на державних дорогах. Станом на кінець травня 2023 року відбудували 12 мостів, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Упродовж 2022 року було відновлено 41 міст, і лише вісім із них були зруйновані війною. Решта - аварійні мости, розташовані на основних маршрутах та вкрай важливі для логістики в країні.

У 2023 році відбудували й відкрили рух по чотирьох зруйнованих війною мостах у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Будівельні роботи ведуться на 25 об'єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через війну в Україні зруйновано 346 мостів, відновили 12

 

З початку війни зведено 85 тимчасових переправ, щоб швидко відновити сполучення до постраждалих сіл та міст.

"Проте не всі переправи здатні витримувати значні навантаження, і на критично важливих маршрутах Агентство взялося за відбудову мостів", - пояснили в пресслужбі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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