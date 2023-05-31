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Більшість українців у Польщі працюють, понад половина - пересилають гроші додому
23:20 30.05.2023 |
У Польщі працевлаштовані 78% українців, і 56% надсилають гроші в Україну.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики і перспективи», представлені в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
Його автори - Міграційна платформа EWL, Фонд підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету - вказали, що 60% опитаних становлять довоєнні мігранти, 40% - воєнні біженці після 24 лютого 2022 року.
Серед воєнних біженців частка працевлаштованих нижча, ніж серед мігрантів: 71% проти 83%. Високі очікування роботодавців (37%) та обмежена мобільність (28%) є найбільшими проблемами, з якими стикаються українці в Польщі під час пошуку роботи.
Згідно зі своєю кваліфікацією роботу виконує кожен третій українець - 35%. Водночас половина воєнних біженців заявили, що робота, яку вони виконують, не відповідає їхній кваліфікації.
Крім того, кожен четвертий громадян України, який проживає в Польщі, протягом останнього року шукав робота за межами республіки - найбільше цікавилися працевлаштуванням у Німеччині (64%) і Чехії (23%).
Розглядають можливість відкриття свого бізнесу в Польщі 17% українців - найпопулярніші галузі: сфера послуг, будівництво, торгівля, ІТ-сфера.
Автори дослідження наголосили, що майже всі українці у Польщі - 83% - заявили, що підтримують свою Батьківщину. Найчастіше це пожертви на Збройні сили України і надсилання грошей родичам. Серед 56% респондентів, які надсилають гроші в Україну, половина надсилає від 301 до 1 000 злотих на місяць (66-221 євро).
Частка українців непрацездатного віку у Польщі, згідно з дослідженням, становить 4%.
Опитування проводилося серед довоєнних мігрантів та воєнних біженців у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Познані, Любліні, Жешуві, Бидґощі, Ґожуві, Олмжі, Тарнові, Тчеві, Ополе, Устроні, Шидловці та Вадовіце 4-13 березня 2023 року методом безпосередніх інтерв'ю face-to-face українською мовою. У ході дослідження було опитано 500 осіб.
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