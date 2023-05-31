Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більшість українців у Польщі працюють, понад половина - пересилають гроші додому

 

У Польщі працевлаштовані 78% українців, і 56% надсилають гроші в Україну.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження «Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики і перспективи», представлені в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

Його автори - Міграційна платформа EWL, Фонд підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету - вказали, що 60% опитаних становлять довоєнні мігранти, 40% - воєнні біженці після 24 лютого 2022 року.

Серед воєнних біженців частка працевлаштованих нижча, ніж серед мігрантів: 71% проти 83%. Високі очікування роботодавців (37%) та обмежена мобільність (28%) є найбільшими проблемами, з якими стикаються українці в Польщі під час пошуку роботи.

Згідно зі своєю кваліфікацією роботу виконує кожен третій українець - 35%. Водночас половина воєнних біженців заявили, що робота, яку вони виконують, не відповідає їхній кваліфікації.

Крім того, кожен четвертий громадян України, який проживає в Польщі, протягом останнього року шукав робота за межами республіки - найбільше цікавилися працевлаштуванням у Німеччині (64%) і Чехії (23%).

Розглядають можливість відкриття свого бізнесу в Польщі 17% українців - найпопулярніші галузі: сфера послуг, будівництво, торгівля, ІТ-сфера.

Автори дослідження наголосили, що майже всі українці у Польщі - 83% - заявили, що підтримують свою Батьківщину. Найчастіше це пожертви на Збройні сили України і надсилання грошей родичам. Серед 56% респондентів, які надсилають гроші в Україну, половина надсилає від 301 до 1 000 злотих на місяць (66-221 євро).

Частка українців непрацездатного віку у Польщі, згідно з дослідженням, становить 4%.

Опитування проводилося серед довоєнних мігрантів та воєнних біженців у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Познані, Любліні, Жешуві, Бидґощі, Ґожуві, Олмжі, Тарнові, Тчеві, Ополе, Устроні, Шидловці та Вадовіце 4-13 березня 2023 року методом безпосередніх інтерв'ю face-to-face українською мовою. У ході дослідження було опитано 500 осіб.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2802
  0,1043
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0403  0,03 0,09 37,5787  0,04 0,11
EUR 39,8400  0,13 0,33 40,6560  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес