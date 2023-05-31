Кабмін запустив другий етап єВідновлення – компенсації за повністю зруйноване житло

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про початок другого етапу програми "єВідновлення" щодо виплати компенсацій українцям за зруйноване під час бойових дій житло.

"Ми обіцяли, що допомога до 200 000 грн на ремонт пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла. Адже тисячі українських сімей повністю втратили свої будинки. Багато випадків, коли просто нема чого ремонтувати. Тому запускаємо другий етап програми "єВідновлення". Це компенсація за зруйноване житло", - заявив прем'єр на засіданні уряду.

Згідно з рішенням уряду гроші можна буде витратити на будівництво будинку. У такому разі виплата компенсації буде здійснюватися безпосередньо на особистий рахунок.

Також допомогу можна витратити на купівлю квартири, іншого жилого приміщення з використанням житлового сертифіката.

Розмір компенсації розраховуватиметься комісією за спеціальною формулою, що враховує регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо.

Передбачено принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні не нижчому від вартості будівництва житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

На виплату допомоги Кабмін зібрав 62 млрд грн у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Цих коштів вистачить для першого етапу виплат як допомоги на ремонти, так і видання житлових сертифікатів.

"Вже подано понад 15 000 заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об'єктів нерухомості. Тому сьогодні доопрацьовуємо деталі, щоб програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для наших громадян", - додав Шмигаль.

Зокрема, тепер заявку на отримання грошей на ремонт зможуть подати й ті, хто не має Дії чи смартфона. Потрібно звернутися до ЦНАПу чи органу соцзахисту у своїй громаді, й там допоможуть заповнити заявку.

Також Кабмін деталізував питання оскарження дій чи бездіяльності комісій, які займаються обстеженням пошкодженого майна.

Відкрито урядову гарячу лінію консультацій за програмою "єВідновлення" за номером 15-45.