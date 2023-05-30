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АНАЛІТИКА

Недоплатили 146 мільйонів податків: БЕБ повідомило про підозру директорці столичного ТРЦ «Гуллівер»

19:20 30.05.2023 |

Економіка

 

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торгівельно-розважальних центрів Києва, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За даними слідства, протягом 2019-2021 років дирекція торгівельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.

"Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству - власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку", - зазначається у повідомленні.

БЕБ не уточнює назви ТРЦ, за даними української редакції Forbes, може йтися про ТОВ "Три О", яке керує торгівельно-офісним центром "Гулівер", і його керівницю Ірину Круппу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Нагадаємо, структури бізнесмена Віктора Поліщука побудували "Гуллівер" за кошти кредитів, залучених в українських держбанків, але борги не погасили. У 2018 році "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" виставили на продаж права вимоги за кредитним договором з іпотекою у вигляді ТРЦ Gulliver у Києві за 18,18 млрд грн. Однак покупця на актив не знайшли.

У 2016 році суд за поданням прокуратури заарештовував майновий комплекс ТРЦ "Гулівер" у ході розслідування розкрадання коштів банку "Михайлівський", яким також володіли структури Поліщука.

При цьому, за даними слідчих Нацполіції, ТОВ "Три О" (власник ТРЦ "Гулівер") погашало кредитні зобов'язання перед "Ощадбанком" зокрема за рахунок коштів, які банк "Михайлівський" надав у кредит ряду компаній у 2013-2015 роках.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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