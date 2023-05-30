В Україні стартує програма грантів для жіночого бізнесу: можна отримати до $35 000

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У межах програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" вони зможуть отримати від $10 000 до $35 000.

Гранти надаватимуть на:

→ релокацію бізнесу,

→ відкриття нового напряму бізнесу,

→ масштабування бізнесу на території України,

→ вихід на міжнародні ринки.

Приймання заявок - до 24 липня 2023 року. Подати їх можуть лише офіційно зареєстровані юридичні та фізичні особи-підприємці.

Заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг, не розглядатимуть.

Довідка. Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи і малі та середні підприємства з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України й на міжнародних ринках, допомагає у розвитку спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатися перевагами міжнародної торгівлі. Ознайомитись із програмою можна тут.