Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні стартує програма грантів для жіночого бізнесу: можна отримати до $35 000

12:26 30.05.2023 |

Економіка

 

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У межах програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" вони зможуть отримати від $10 000 до $35 000.

Гранти надаватимуть на:

→ релокацію бізнесу,
→ відкриття нового напряму бізнесу,
→ масштабування бізнесу на території України,
→ вихід на міжнародні ринки.

Приймання заявок - до 24 липня 2023 року. Подати їх можуть лише офіційно зареєстровані юридичні та фізичні особи-підприємці.

Заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг, не розглядатимуть.

Довідка. Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи і малі та середні підприємства з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України й на міжнародних ринках, допомагає у розвитку спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатися перевагами міжнародної торгівлі. Ознайомитись із програмою можна тут.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2802
  0,1043
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0403  0,03 0,09 37,5787  0,04 0,11
EUR 39,8400  0,13 0,33 40,6560  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес