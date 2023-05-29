Фінансові новини
- |
- 29.05.23
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держборг України за місяць зріс ще на 4,3 млрд доларів
14:14 29.05.2023 |
Держборг України продовжує зростати. У квітні він виріс на 4,3 млрд доларів, оскільки надійшли транші кредитів МВФ та Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
Станом на 30 квітня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 544,87 млрд гривень або 124,28 млрд доларів.
За квітень сума боргу зросла у гривневому еквіваленті на 159,92 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 159,92 млрд доларів. З початку року держборг зріс на 471,37 млрд гривень або на 12,89 млрд доларів.
Держборг зріс здебільшого через те, що у квітні Україна отримала транш кредиту МВФ на 2,7 та 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Завдяки цьому Міжнародні резерви України за квітень зросли на 12,8% до 35,9 млрд доларів. Такий обсяг резервів рекордний за останні 11 років (із серпня 2011 року).
Зазначимо, США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Влада обговорює розмір мінімалки на 2024 рік. Мінекономіки пропонує збільшити на 14%
|Іран має прямий шлях для відправки зброї та дронів до Росії, - CNN
|НКРЕКП офіційно запропонувала затвердити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,88 грн/кВт-год
|Україна отримає більше систем IRIS-T. В Німеччині підписали нові контракти
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна збереже статус найбільшого експортера соняшникової олії у світі, – USDA
|Рада підтримала законопроєкт про скасування «спрощенки 2%» в першому читанні
|На стимулювання приватних інвестицій в агросектор Україна у 2022 році витратила 1,5 млрд грн - Рахункова палата
|ООН оцінило збитки українських фермерів через війну у $3,9 мільярда
|Держборг України за місяць зріс ще на 4,3 млрд доларів
|Колишній «Укравтодор» засекретив тендери на 10 мільярдів
Бізнес
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо
|AMD Radeon RX 7600 - відеокарта нового покоління для ігор у Full HD за ціною $269
|Lexus LC 500 отримав оновлення для 2024 року
|Hyundai показав оновлений хетчбек i20
|У Японії вперше заарештували блогера за публікацію спойлерів до відеоігор на YouTube
|Adobe додає функції штучного інтелекту у Photoshop
|Міністри оборони країн ЄС вирішили вжити заходів щодо зміцнення кібербезпеки