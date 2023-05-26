Кабмін просить відкласти перший обмін даними про рахунки платників податків

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 26 травня, схвалив проєкт листа до Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей з проханням перенести дату першого автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Проєктом листа передбачається перенесення дати першого автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки для податкових цілей з вересня 2023 року на вересень 2024 року", - уточнив депутат.

Як повідомлялося, у квітні Верховна Рада ухвалила закон, метою якого є впровадження Україною Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, схваленого Радою ОЕСР (Загальний стандарт звітності CRS), що передбачає щорічний міжнародний автоматичний обмін даниними про фінансові рахунки.

Раніше у Мінфіні пояснювали, що впровадження у національне законодавство вимог Загального стандарту звітності CRS забезпечить приєднання України до міжнародної системи обміну інформацією з учасниками Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (далі - Багатостороння угода CRS).

Основні зміни до Податкового кодексу України, передбачені законом, включають права контролюючих органів щодо збору інформації та документів для виконання ними міжнародних зобов'язань щодо обміну інформацією для податкових цілей.

Мінфін зауважує, що імплементація Загального стандарту звітності CRS координується Секретаріатом ОЕСР з метою забезпечення уніфікованого підходу юрисдикцій до його тлумачення та застосування.