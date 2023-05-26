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АНАЛІТИКА

Кабмін зобов'язав регулярно оприлюднювати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення

17:21 26.05.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України зобов'язав розпорядників коштів Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури щомісяця оприлюднювати звіти про надходження і витрати, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Удосконалюємо механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Вносимо зміни до порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи президента Володимира Зеленського UNITED24", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Кабмін, зокрема, уможливив передачу ресурсів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів.

"А головне - зобов'язуємо розпорядників і Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та витрати. Усе має бути максимально прозорим, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні", - заявив прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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