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Кабмін зобов'язав регулярно оприлюднювати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення
17:21 26.05.2023 |
Кабінет Міністрів України зобов'язав розпорядників коштів Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури щомісяця оприлюднювати звіти про надходження і витрати, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Удосконалюємо механізм використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Вносимо зміни до порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи президента Володимира Зеленського UNITED24", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Кабмін, зокрема, уможливив передачу ресурсів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів.
"А головне - зобов'язуємо розпорядників і Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та витрати. Усе має бути максимально прозорим, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні", - заявив прем'єр.
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