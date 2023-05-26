Україна облаштовує під землею сховища нафти, газу та інших ресурсів - уряд затвердив перелік споруд

Кабінет Міністрів затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз», - сказав Шмигаль.

За його словами, одне зі стратегічних завдань КМУ - максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі.

«Ще одне рішення - перетворення одинадцяти організацій Держрезерву на державні підприємства. Це перший крок до їх модернізації. Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиліття», - підкреслив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Денис Шмигаль на минулому засіданні уряду заявив про те, що наша країна планує на початок осінньо-зимового сезону накопичити 14,7 млрд куб. м газу.