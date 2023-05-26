Україна забрала в російського олігарха риболовецький траулер

Центральний районний суд Миколаєва заарештував та передав до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская". Про це повідомила Служба безпеки України в п'ятницю, 26 травня.

Судно належить російській компанії ПАТ "Преображенська база тралового флоту", а фактичним тимчасовим розпорядником є зареєстроване в Миколаєві ТОВ "Наваль Логістік". Власник миколаївської фірми - кіпрська Смарт Інвестмент (Сайпрус) Лтд, бенефіціаром якої держава вважає Вадима Новинського.

Преображенська база тралового флоту перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України. СБУ вказує, що компанія входить до холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Він також знаходиться під санкціями України.

За оцінкою СБУ, вартість судна становить майже 1 млрд грн.

Траулер знаходиться на одному із суднобудівних заводів у Миколаєві, де він перебував на модернізації.