Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна забрала в російського олігарха риболовецький траулер

15:41 26.05.2023 |

Економіка

Україна забрала в російського олігарха риболовецький траулер

 

Центральний районний суд Миколаєва заарештував та передав до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами морозильний риболовецький траулер "Бухта Соколовская". Про це повідомила Служба безпеки України в п'ятницю, 26 травня.

Україна забрала в російського олігарха риболовецький траулер

 

Судно належить російській компанії ПАТ "Преображенська база тралового флоту", а фактичним тимчасовим розпорядником є зареєстроване в Миколаєві ТОВ "Наваль Логістік". Власник миколаївської фірми - кіпрська Смарт Інвестмент (Сайпрус) Лтд, бенефіціаром якої держава вважає Вадима Новинського.

Україна забрала в російського олігарха риболовецький траулер

 

Преображенська база тралового флоту перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони України. СБУ вказує, що компанія входить до холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.

Він також знаходиться під санкціями України.

За оцінкою СБУ, вартість судна становить майже 1 млрд грн.

Траулер знаходиться на одному із суднобудівних заводів у Миколаєві, де він перебував на модернізації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3167
  0,0731
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1497  0,07 0,18 37,6541  0,05 0,13
EUR 40,0448  0,01 0,03 40,8431  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес