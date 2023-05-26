Україна потребує ще $6,5 млрд для повного забезпечення потреб у відновленні у 2023 р.

Незабезпечені потреби у фінансування першочергового відновлення України цього року становлять ще приблизно $6,5 млрд за загальної їхньої оцінки в $14,1 млрд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в панельних дискусіях на зборах групи країн-членів МВФ і Світового банку в Чорногорії.

"Своєчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів і сприяння економічному зростанню України", - наводять слова міністра в пресрелізі Мінфіну в п'ятницю.

Згідно з ним, у держбюджеті-2023 на першочергове відновлення передбачено $3,3 млрд, а міжнародні партнери надали гарантії на суму близько $4,3 млрд.

Марченко нагадав, що потреби енергосектору в першочерговому відновленні оцінюють у $3,3 млрд, гуманітарного розмінування - $400 млн, відновлення зруйнованого й пошкодженого житла - $1,9 млрд, критичної та соціальної інфраструктури - $5,8 млрд, а також $2,8 млрд необхідно для підтримки приватного сектору.

Зазначається, що під час дискусій обговорювали стан економіки в країнах, які приймають мігрантів і біженців, і глава Мінфіну подякував урядам країн, які їх приймають, за надану допомогу і захист.

За його словами, фактор українських мігрантів чинить позитивний вплив на економіки приймаючих країн, оскільки українці витрачають кошти та активно інтегруються в європейський ринок праці.

Водночас Марченко наголосив на пріоритетному завданні уряду України створити стимули для повернення громадян додому, і в цьому контексті важливим є відновлення країни.

Міністр також поінформував, що уряди України та Великої Британії тісно співпрацюють над організацією конференції з відновлення України, що відбудеться наприкінці червня в Лондоні:

"Ми плануємо презентувати проєкти із відновлення, а також обговорити механізми страхування від воєнних ризиків. Упевнений, що конференція консолідує міжнародних партнерів і донорів та сприятиме їхньому залученню до відновлення України", - сказав глава Мінфіну.

