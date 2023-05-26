Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив правила створення комісій з питань компенсації за знищене житло

12:34 26.05.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив Примірне положення про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Так, комісія створюється органом місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до її складу можуть також залучатись представники державних органів, органів місцевого самоврядування (ОМС), підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Основними функціями та завданнями комісії є розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно, консультації щодо отримання виплат, встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації, перевірка наявних документів, обстеження об'єктів компенсації та інше.

Рішення Комісії про надання чи відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру/обсягу та способу компенсації вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання.

Уже орган місцевого самоврядування має затвердити рішення комісії протягом ще п'яти днів. Рішення Комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.

Як нагадали у Мінінфраструктури, 22 травня набув чинності закон про компенсацію за знищене та пошкоджене внаслідок агресії РФ майно.

Отримати компенсацію за знищене та пошкоджене майно зможуть:

* власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків,
* замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізичні особи),
* фізичні особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва,
* члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього,
* спадкоємці вищевказаних осіб.

Також у випадку відновлення спільного майна багатоквартирного будинку право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК.

Подати заяву на компенсацію можна буде через "Дію", ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса.

Власники зруйнованого житла отримають житловий сертифікат, який відображатиме суму компенсації, та зможуть його використати для придбання нового житла протягом 5 років.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2436
  0,1664
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1497  0,07 0,18 37,6541  0,05 0,13
EUR 40,0448  0,01 0,03 40,8431  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес