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Кабмін затвердив правила створення комісій з питань компенсації за знищене житло
12:34 26.05.2023 |
Кабінет міністрів затвердив Примірне положення про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Так, комісія створюється органом місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до її складу можуть також залучатись представники державних органів, органів місцевого самоврядування (ОМС), підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.
Основними функціями та завданнями комісії є розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно, консультації щодо отримання виплат, встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації, перевірка наявних документів, обстеження об'єктів компенсації та інше.
Рішення Комісії про надання чи відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру/обсягу та способу компенсації вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання.
Уже орган місцевого самоврядування має затвердити рішення комісії протягом ще п'яти днів. Рішення Комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.
Як нагадали у Мінінфраструктури, 22 травня набув чинності закон про компенсацію за знищене та пошкоджене внаслідок агресії РФ майно.
Отримати компенсацію за знищене та пошкоджене майно зможуть:
* власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків,
* замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізичні особи),
* фізичні особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва,
* члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього,
* спадкоємці вищевказаних осіб.
Також у випадку відновлення спільного майна багатоквартирного будинку право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК.
Подати заяву на компенсацію можна буде через "Дію", ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса.
Власники зруйнованого житла отримають житловий сертифікат, який відображатиме суму компенсації, та зможуть його використати для придбання нового житла протягом 5 років.
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