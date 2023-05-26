Фінансові новини
- |
- 26.05.23
- |
- 00:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Азербайджан надасть українським автоперевізникам 3000 дозволів для транзиту
23:49 25.05.2023 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України погодило із міністерством цифрового розвитку та транспорту Азербайджану видачу українським вантажним автоперевізникам 3000 дозволів на транзитні перевезення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення у Фейсбуці.
Зазначається, що такої кількості дозволів вистачить, аби покрити всі потреби українських перевізників до кінця 2023 року.
Бланки дозволів для вантажних перевезень вже отримані українською стороною. Для замовлення вони будуть доступні у п'ятницю, 26 травня, з 15:00.
З інформацією про наявність дозволів у пунктах видачі можна ознайомитись на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки у розділі «Залишок дозволів на ПВД».
Також Мінівідновлення ініціювало проведення засідання українсько-азербайджанської змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень для визначення транзитної квоти дозволів на нинішній та наступні роки.
У міністерстві нагадують, що через зміну процедури в Азербайджані тепер немає можливості придбати транзитний дозвіл на кордоні країни.
Як повідомлялось, 16 березня 2023 року Україна та Європейський Союз продовжили ще на один рік угоду, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до країн ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США схвалили продаж Україні ППО NASAMS на $285 млн
|Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року
|НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу»
|ПЦУ переходить на новий календар. Коли буде Різдво, Великдень, Покрова і Миколая
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Азербайджан надасть українським автоперевізникам 3000 дозволів для транзиту
|«єВідновлення»: як рахуватимуть вартість відновлення житла
|Великий бізнес у квітні задекларував до сплати понад 8 мільярдів ПДВ
|У Рівному відкрили великий логістичний комплекс, збудований під час війни
|Більшість українців незадоволені своїм доходом: одержують менш як 20 000 грн на місяць — опитування
|Близько 15 міжнародних компаній погодилися відкривати виробництва у технопарку в Ірпені
Бізнес
|«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів
|У ФРН дозволили Google видаляти лише доведену брехню
|Xiaomi представила нову версію Redmi K60 з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті за $439
|Honda презентувала новий кросовер CR-V для Європи
|Honda представила кросовер e:Ny1 для Європи
|Дрони Amazon доставили всього 100 замовлень цього року — в 100 разів менше, ніж сподівалась компанія
|ВПС США вперше випробували мікрохвильову гармату THOR для знищення груп безпілотників одним пострілом