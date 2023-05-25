Великий бізнес у квітні задекларував до сплати понад 8 мільярдів ПДВ

За результатами роботи квітня 2023 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків задекларовано до сплати 8,3 млрд грн податку на додану вартість.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

"За результатами фінансово-господарської діяльності квітня 2023 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків було задекларовано до сплати 8,3 млрд грн податку на додану вартість, що на 5,5% або на 435 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (декларація за квітень 2022 року - 7,8 млрд гривень)", - йдеться в повідомленні.

Податкова ефективність складає максимальні 3,63% та є вищою за такі показники попередніх звітних періодів (декларація за березень 2023 року - 3,59%, лютий 2023 року - 3,05%, січень 2023 року - 2,68%).

Найбільший обсяг позитивних нарахувань за результатами фінансово-господарської діяльності квітня 2023 року задекларовано платниками наступних галузей економіки: транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 1 100 млн грн, інформація та телекомунікації - 888 млн грн, оптова торгівля - 716 млн грн, переробна промисловість - 592 млн грн та роздрібна торгівля - 451 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, з початку року великий бізнес забезпечив збір платежів до державного бюджету в розмірі 59,9 млрд грн, що склало 24% всіх надходжень до загального фонду держбюджету.